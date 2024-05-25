Військових блогерів України змушують видаляти свої акаунти, писати пости на підтримку вищого військового керівництва, а також в бригадах намагаються організувати "колективні звернення".

Про це йдеться у пості нардепки Мар’яни Безуглої.

Проте, на думку Безуглої, такі дії це ще не найгірше, що могло б статися:

“Дякую, що ділитесь цим, але такі репресії ніщо порівняно з цілеспрямованою відправкою “неугодних” на штурм, з якого не повертаються. У мене вже є немало кейсів щодо таких випадків за 2022, 2023, 2024 роки”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема Безугла надала свій особистий номер для звернень:

“Ось номер WhatsApp, на який ви можете безпечно звернутися і розказати правду, це мій номер, ви пишете мені особисто. Прохання саме писати, не дзвонити. Це конфіденційно, відповідатиму протягом доби”, — додала вона.

Нагадаємо, що це вже не перший допис Мар’яни Безуглої, в якому вона критикує головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зокрема день тому, 24 травня, нардепка вона написала, що військова машина карає всіх, хто говорить про те, що ні Залужний, ні Сирський не підготували укріплень на Харківщині.