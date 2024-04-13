Очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що після завершення будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, потужності станції перевищать потужності тимчасово окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається про розпочаток підготовки до зведення на Хмельницькій АЕС енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за технологією Westinghouse АР1000.

В «Енергоатомі» стверджують, що ця технологія дозволяє будувати дуже компактні та ефективні енергоблоки.

«ХАЕС №5 стане першим у Європі атомним енергоблоком, побудованим за американською технологією АР 1000. Дуже важливо осучаснити українську атомну енергетику, зокрема і з огляду на скорочення теплової та гідрогенерації в країні, спричинене руйнуваннями внаслідок російських ракетних обстрілів», – наводить слова керівника «Енергоатому» пресслужба Міненергетики.

За словами директора “Westinghouse Electric Company” Патріка Фрагмана, сучасні атомні реактори АР 1000 є екологічно безпечними та економічно вигідними. Проєкт дасть багато робочих місць.