Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається про розпочаток підготовки до зведення на Хмельницькій АЕС енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за технологією Westinghouse АР1000.
В «Енергоатомі» стверджують, що ця технологія дозволяє будувати дуже компактні та ефективні енергоблоки.
«ХАЕС №5 стане першим у Європі атомним енергоблоком, побудованим за американською технологією АР 1000. Дуже важливо осучаснити українську атомну енергетику, зокрема і з огляду на скорочення теплової та гідрогенерації в країні, спричинене руйнуваннями внаслідок російських ракетних обстрілів», – наводить слова керівника «Енергоатому» пресслужба Міненергетики.
За словами директора “Westinghouse Electric Company” Патріка Фрагмана, сучасні атомні реактори АР 1000 є екологічно безпечними та економічно вигідними. Проєкт дасть багато робочих місць.
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