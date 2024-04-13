Про це очільник міністерства розповів в інтерв’ю “Уніан”.

“Вони й не зупинялися, просто збільшили масштаб. Росіяни ж і раніше обстрілювали: Дніпро, Кривий Ріг це було усю зиму. Били по підстанціях, об’єктах генерації, обмежували індустрію, зупиняли роботу металургійного комбінату “АрселорМіттал”. Тому зараз лише відбулося масштабування атак. Просто те, що їх умовно ніхто не відчував у певному регіоні, складало враження, що росіяни не завдавали ударів. Нещодавно знову відбулася масштабна атака, і мета вже не регіони, а тотальний блекаут країни”, вважає Галущенко.

За словами міністра, окупанти наразі змінили тактику обстрілів енергооб’єктів порівняно з тою, яку РФ застосовувала взимку у 2022-2023 роках. 

“Якщо у 2022-2023 роках окупанти завдавали близько ста ударів одночасно, то зараз — понад 150”, зауважив посадовець.

Галущенко вважає, що у випадку зростання споживання електроенергії ситуація стане складною. 

“Вважаю, що якщо у людей є можливість не вмикати той же кондиціонер хоча б в пікові години, то варто намагатися не навантажувати систему. Подивимося, наскільки спекотним буде літо. Хоча в нас і раніше, навіть до повномасштабного вторгнення, спостерігалися два піки споживання електроенергії— літо і зима. Вони майже рівнозначні за споживанням гігават. Подивимося, які атаки далі будуть. Вони точно будуть, але побачимо, яким буде їхній вплив”, сказав міністр енергетики.

Напередодні в інтерв’ю телеканалу “Рада”, міністр енергетики зазначив, що ключовим на сьогодні є те, що система продовжує працювати стабільно. Водночас найскладніша ситуація зі світлом спостерігається у Харкові, де застосовуються графіки відключень.

  • Міністр енергетики: мета російських обстрілів — тотальний блекаут в Україні
  • Уночі 11 березня армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру
  • Литва передасть Україні енергообладнання з власної ТЕЦ та АЕС