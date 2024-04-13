Останні масовані атаки Росії по Україні є підтвердженням того, що росіяни лише масштабували свій терор, оскільки ворог не зупиняється в обстрілах, і вони відбуваються постійно.

Про це очільник міністерства розповів в інтерв’ю “Уніан”.

“Вони й не зупинялися, просто збільшили масштаб. Росіяни ж і раніше обстрілювали: Дніпро, Кривий Ріг — це було усю зиму. Били по підстанціях, об’єктах генерації, обмежували індустрію, зупиняли роботу металургійного комбінату “АрселорМіттал”. Тому зараз лише відбулося масштабування атак. Просто те, що їх умовно ніхто не відчував у певному регіоні, складало враження, що росіяни не завдавали ударів. Нещодавно знову відбулася масштабна атака, і мета — вже не регіони, а тотальний блекаут країни”, — вважає Галущенко.

За словами міністра, окупанти наразі змінили тактику обстрілів енергооб’єктів порівняно з тою, яку РФ застосовувала взимку у 2022-2023 роках.

“Якщо у 2022-2023 роках окупанти завдавали близько ста ударів одночасно, то зараз — понад 150”, — зауважив посадовець.

Галущенко вважає, що у випадку зростання споживання електроенергії ситуація стане складною.

“Вважаю, що якщо у людей є можливість не вмикати той же кондиціонер хоча б в пікові години, то варто намагатися не навантажувати систему. Подивимося, наскільки спекотним буде літо. Хоча в нас і раніше, навіть до повномасштабного вторгнення, спостерігалися два піки споживання електроенергії— літо і зима. Вони майже рівнозначні за споживанням гігават. Подивимося, які атаки далі будуть. Вони точно будуть, але побачимо, яким буде їхній вплив”,— сказав міністр енергетики.

Напередодні в інтерв’ю телеканалу “Рада”, міністр енергетики зазначив, що ключовим на сьогодні є те, що система продовжує працювати стабільно. Водночас найскладніша ситуація зі світлом спостерігається у Харкові, де застосовуються графіки відключень.