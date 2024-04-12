Метою Росії під час атак на енергетичну інфраструктуру є тотальний блекаут в Україні.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів у інтерв’ю телеканалу “Рада”.

“Зараз справді відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему. І 22 березня була насправді найбільша атака за весь період великої агресії і вплив дуже суттєвий. Щодня і щоночі вони атакують, і вплив цих атак відповідно збільшується в негативному сенсі цього слова”, – повідомив Галущенко.

Міністр зазначив, що ключовим сьогодні є те, що система продовжує працювати стабільно. Водночас головною метою ворога є тотальний блекаут в країні.

Галущенко додав, що найскладніша ситуація зі світлом сьогодні у Харкові, де застосовуються графіки відключень. У тому ж числі він закликав українців готуватись до будь-яких сценаріїв цієї весни та літа.