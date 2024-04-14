У неділю, 14 квітня, війська РФ завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. В обласному центрі через падіння уламків кілька людей отримали поранення, зафіксовано пошкодження приватних будинків.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами посадовця, ввечері близько 18:00 в області було чутно вибухи: у Дніпровському районі українські сили знищили ворожу ракету. Через падіння уламків пошкоджені приватні будинки. Попередньо, двоє людей постраждали. Задимлення спостерігається у Любимівській громаді.

За даними Лисака, протягом дня 11 ворожих атак пережив і Нікопольський район. Мирні населені пункти росіяни нещадно накривали важкою артилерією, паралельно атакуючи дронами.

“Дісталося Покровській сільській та Мирівській громадам. А найбільше – Нікополю. Там четверо постраждалих. Окрім трьох людей, які отримали поранення пообіді, ще один 55-річний чоловік”, — написав Сергій Лисак.

Начальник ОВА додав, що у Нікополі через обстріли сталася пожежа у приватному будинку, горіло також два гаражі та стільки ж автівок. Вогонь надзвичайники ліквідували.

“Окрім цього понівечені три оселі, машина, лінія електропередач (всі фото з Нікопольщини)”, — додав Лисак.

За уточненою інформацією посадовця, станом на 20:00, кількість постраждалих зросла до 15 осіб, серед них 15-річний підліток. В обласному центрі понівечені 33 приватних будинки, побито десять автівок та навантажувач.