У неділю, 14 квітня, російські війська вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки троє чоловіків зазнали осколкових поранень.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Постраждали три чоловіки – 47, 57 та 64 років. У всіх множинні осколкові поранення. У одного ще й відкритий перелом ноги”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Лисака, стан постраждалих середньої важкості, їх госпіталізували.

Також через атаку сталося займання. Пошкоджено два автомобілі. Інші деталі з’ясовуємо, зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні російські загарбники здійснили обстріл селища Очеретине у Донецькій області. Цього разу ворог скинув авіабомбу, яка влучила у п’ятиповерхівку. Внаслідок руйнувань будинку загинула 67-річна жінка.