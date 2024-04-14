Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.  

“Постраждали три чоловіки – 47, 57 та 64 років. У всіх множинні осколкові поранення. У одного ще й відкритий перелом ноги”, – йдеться у повідомленні. 

За інформацією Лисака, стан постраждалих середньої важкості, їх госпіталізували. 

Також через атаку сталося займання. Пошкоджено два автомобілі. Інші деталі з’ясовуємо, зазначив очільник ОВА.

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Нагадаємо, що сьогодні російські загарбники здійснили обстріл селища Очеретине у Донецькій області. Цього разу ворог скинув авіабомбу, яка влучила у п’ятиповерхівку. Внаслідок руйнувань будинку загинула 67-річна жінка.