У результаті нічної атаки 26 травня на Вінниччину було пошкоджено три чотириповерхові будинки та сім приватних.

Про це пише ДСНС України.

У місті Жмеринка пошкоджені 3 чотириповерхові житлові будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових автомобілів внаслідок падіння уламків ворожого дрона.

“Постраждало 3 людей, які від госпіталізації відмовилися. З квартир евакуйовано 40 мешканців. На місці події працювали психологи ДСНС”, – йдеться у повідомленні.

Зараз рятувальники виконують аварійно-рятувальні роботи з демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів будинку, які загрожують перехожим.

Також, за добу було атаковано Харків, що горів цілий день. 25 травня гіпермаркет “Епіцентр” був атакований авіаційними боєприпасами з боку Росії. Раніше стало відомо, що загинуло щонайменше пʼятеро людей , 40 отримали поранення, а 17 вважаються зниклими безвісти. Наразі число загиблих, станом на 09:00 26.05.2024, зросло до 12.