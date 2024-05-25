Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом нагадав битву за Маріуполь, де також було чимало людських жертв серед цивільних:

“Жахливо й по-варварськи. Подбаймо про те, щоб підтримувати Україну і захищати її цивільне населення. Пам’ятаємо Маріуполь”, — написав він, поширивши пост міністра МЗС Дмитра Кулеби про удар по Харкову.

Також російський терор прокоментував президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Руссопулос.

“Підрив будівельного гіпермаркету в Харкові в суботу є ще одним доказом жорстокості та злочинності російської влади. Винні будуть притягнуті до відповідальності”, — написав він.

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Україні терміново потрібна посилена ППО.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс також висловив обурення через удар РФ по цивільному об’єкту в Харкові та нагадав, що Сполучене Королівство підтримує Україну засобами ППО.

Мартін Єґер, посол Німеччини в Україні, назвав російську атаку цілеспрямованим терором проти мирного населення.

“Ми не забудемо те, що сталося сьогодні в Харкові. Настане день, коли винні понесуть відповідальність”, — додав дипломат.

А пані посол України в США Оксана Маркарова також наголосила, що Україні потрібно більше протиповітряної оборони та артилерії.

“Ми повинні ефективно зупинити російські воєнні злочини та геноцид! Кожен день для українців означає життя чи смерть”, — написала вона.