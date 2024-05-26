Станом на 15:20 26 травня стало відомо про 15 загиблих внаслідок вчорашнього удару військ окупантів по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Кількість загиблих внаслідок удару по “Епіцентру” зросла до 15 людей”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 25 травня вдень російські війська завдали удару по Харкову, скинувши дві авіабомби на гіпермаркет “Епіцентр”. Це призвело до пожежі на площі 15 тисяч квадратних метрів.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко оголосив, що пожежу в “Епіцентрі” в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.