Про це повідомляє Yonhap.
Додаткові деталі тестування, такі як кількість випущених ракет і їх типи, наразі не розголошуються.
У той же час, військові Південної Кореї у п’ятницю зафіксували запуск кількох балістичних ракет малої дальності з міста Вонсан на східному узбережжі КНДР у напрямку Японського моря. За їхніми даними, ракети пролетіли близько 300 кілометрів і впали в море.
Південнокорейські аналітики стверджують, що останній запуск свідчить про значне збільшення дальності тактичної керованої зброї Пхеньяна, яка раніше мала максимальний радіус дії до 110 кілометрів.
“Точність і надійність автономної навігаційної системи перевірено шляхом випробувального пуску”, – йдеться у дописі.
Перше випробування відбулося в п’ятницю після 22 квітня, коли Північна Корея випустила снаряди з 600-мм надвеликих реактивних систем залпового вогню в бік Японського моря. Ці снаряди вважаються балістичними ракетами малої дальності в Сеулі й Вашингтоні.
Ракетні пуски відбулися наступного дня після того, як під час саміту в Пекіні лідери Китаю і Росії, Сі Цзіньпін та Володимир Путін, підтвердили свою підтримку Північної Кореї. У спільній заяві вони заявили, що вони проти “актів військового залякування” проти КНДР з боку США та їх союзників.
Вважають, що Північ могла випробувати ракету, яка мала вразити великі військові об’єкти в Південній Кореї, враховуючи відстань польоту близько 300 км. Пряма відстань від Пхеньяна до генерального штабу збройних сил Півдня становить приблизно 330 км, а до бази дислокації 8-го винищувального крила США – близько 350 км.
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