Північна Корея повідомила про успішний випробувальний пуск тактичної балістичної ракети, яка має нову "автономну" систему навігації для наведення на ціль.

Про це повідомляє Yonhap.

Додаткові деталі тестування, такі як кількість випущених ракет і їх типи, наразі не розголошуються.

У той же час, військові Південної Кореї у п’ятницю зафіксували запуск кількох балістичних ракет малої дальності з міста Вонсан на східному узбережжі КНДР у напрямку Японського моря. За їхніми даними, ракети пролетіли близько 300 кілометрів і впали в море.

Південнокорейські аналітики стверджують, що останній запуск свідчить про значне збільшення дальності тактичної керованої зброї Пхеньяна, яка раніше мала максимальний радіус дії до 110 кілометрів.

“Точність і надійність автономної навігаційної системи перевірено шляхом випробувального пуску”, – йдеться у дописі.

Перше випробування відбулося в п’ятницю після 22 квітня, коли Північна Корея випустила снаряди з 600-мм надвеликих реактивних систем залпового вогню в бік Японського моря. Ці снаряди вважаються балістичними ракетами малої дальності в Сеулі й Вашингтоні.

Ракетні пуски відбулися наступного дня після того, як під час саміту в Пекіні лідери Китаю і Росії, Сі Цзіньпін та Володимир Путін, підтвердили свою підтримку Північної Кореї. У спільній заяві вони заявили, що вони проти “актів військового залякування” проти КНДР з боку США та їх союзників.

Вважають, що Північ могла випробувати ракету, яка мала вразити великі військові об’єкти в Південній Кореї, враховуючи відстань польоту близько 300 км. Пряма відстань від Пхеньяна до генерального штабу збройних сил Півдня становить приблизно 330 км, а до бази дислокації 8-го винищувального крила США – близько 350 км.