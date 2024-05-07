Австралія висловила протест Пекіну через інцидент, коли китайський винищувач створив загрозу для гелікоптера ВМС Австралії, випустивши сигнальні ракети у його напрямку.

Про це повідомляє Politico.

Інцидент стався в суботу у міжнародних водах Жовтого моря, коли австралійський есмінець забезпечував дотримання санкцій проти КНДР.

Міністр оборони Річард Марлз заявив, що китайський винищувач J-10 випустив сигнальні ракети на шляху польоту гелікоптера австралійських ВМС Seahawk. За його словами, ракети були за 300 метрів перед вертольотом і за 60 метрів над ним, тому пілот був змушений “маневрувати, щоб не потрапити під ці ракети”.

“Наслідки попадання сигнальних ракет були б значними”, — сказав Марлз.

Він також зауважив, що китайське перехоплення було “небезпечним і непрофесійним”.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що австралійська громадськість очікує пояснень від Китаю.

“Ми щойно дуже чітко дали зрозуміти Китаю, що це непрофесійно і неприйнятно. Ми дуже чітко дали це зрозуміти… по всіх наших каналах, всіма доступними нам засобами, в тому числі і тут, публічно “, — сказав Албаніз.

Пекін ще не зробив публічного коментаря щодо цього інциденту.

“Важливо, щоб ми чітко висловлювали нашу позицію, що було зроблено на дипломатичному рівні, на рівні урядів, а також на рівні оборонних відомств. І всі ці шляхи були чітко визначені. Це питання ми оприлюднили для того, щоб мати можливість дуже чітко і недвозначно заявити, що така поведінка є неприйнятною”, — сказав прем’єр-міністр.