Про це повідомляє Politico.
Інцидент стався в суботу у міжнародних водах Жовтого моря, коли австралійський есмінець забезпечував дотримання санкцій проти КНДР.
Міністр оборони Річард Марлз заявив, що китайський винищувач J-10 випустив сигнальні ракети на шляху польоту гелікоптера австралійських ВМС Seahawk. За його словами, ракети були за 300 метрів перед вертольотом і за 60 метрів над ним, тому пілот був змушений “маневрувати, щоб не потрапити під ці ракети”.
“Наслідки попадання сигнальних ракет були б значними”, — сказав Марлз.
Він також зауважив, що китайське перехоплення було “небезпечним і непрофесійним”.
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що австралійська громадськість очікує пояснень від Китаю.
“Ми щойно дуже чітко дали зрозуміти Китаю, що це непрофесійно і неприйнятно. Ми дуже чітко дали це зрозуміти… по всіх наших каналах, всіма доступними нам засобами, в тому числі і тут, публічно “, — сказав Албаніз.
Пекін ще не зробив публічного коментаря щодо цього інциденту.
“Важливо, щоб ми чітко висловлювали нашу позицію, що було зроблено на дипломатичному рівні, на рівні урядів, а також на рівні оборонних відомств. І всі ці шляхи були чітко визначені.
Це питання ми оприлюднили для того, щоб мати можливість дуже чітко і недвозначно заявити, що така поведінка є неприйнятною”, — сказав прем’єр-міністр.
- Сі Цзіньпін: Китай виступає за формат мирної конференції, який буде визнаний Україною і Росією
- Макрон — після переговорів із Сі Цзіньпіном: Китай обіцяє не продавати зброю РФ
- Сі Цзіньпін заявив про намір працювати з Францією для врегулювання кризи в Україні