Про це пише Reuters.

Як повідомляється, Великобританія заморозила активи Paekyangsan Shipping Co та Toplivo Bunkering Company, а також її директора Олексія Воротнікова, громадянина Росії. Також були введені санкції проти російської ТОВ «Восточная стивидорная компания», яка раніше була під санкціями США та ЄС.

Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти п’яти фізичних осіб та організацій в Росії, які мають зв’язки з передачею військового обладнання та компонентів між Північною Кореєю та РФ в порушення ембарго ООН на постачання зброї КНДР. Крім того, Австралія у співпраці з міжнародними партнерами ввела фінансові санкції проти ще шести структур через їхню причетність до співпраці РФ і КНДР в оборонній сфері.

Нагадаємо, що раніше Мінфін США запровадив санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа, а саме санкції проти трьох установ. Зазначається, що навчальний центр МВС Росії (РТЦ), розташований в Нікарагуа, є підрозділом Міністерства внутрішніх справ Уряду Російської Федерації. Його діяльність полягає у навчанні та тренуванні осіб, які перебувають під командуванням режиму Ортеги-Мурільйо.