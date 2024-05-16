Ексголова правління НАК "Нафтогаз" виїжджав з України попри заборону і обвинувачення в незаконному отриманні 10 млн доларів премій.

Про причину виїзду за кордон йдеться в матеріалах суду.

«З тверджень самої сторони захисту судом встановлено, що певні виїзди ОСОБА_9 за кордон були присвячені, як підготовці пасинка — Лева Маковецького до іспитів у коледжі Великої Британії, де останній проживає на постійній основі та навчається, так і вільному проведенню часу у Німеччині з рідними дітьми», — сказано в документах.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд до липня продовжив колишньому голові правління НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву заборону виїжджати за кордон.

Попри те, що ВАСу на одному із засідань наголосив на заможному стані сімʼї обвинуваченого Коболєва, сам він вніс лише 1 млн гривень особистих коштів із загальної суми застави 107 млн грн, які внесли за нього друзі.