Про причину виїзду за кордон йдеться в матеріалах суду.
«З тверджень самої сторони захисту судом встановлено, що певні виїзди ОСОБА_9 за кордон були присвячені, як підготовці пасинка — Лева Маковецького до іспитів у коледжі Великої Британії, де останній проживає на постійній основі та навчається, так і вільному проведенню часу у Німеччині з рідними дітьми», — сказано в документах.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд до липня продовжив колишньому голові правління НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву заборону виїжджати за кордон.
Попри те, що ВАСу на одному із засідань наголосив на заможному стані сімʼї обвинуваченого Коболєва, сам він вніс лише 1 млн гривень особистих коштів із загальної суми застави 107 млн грн, які внесли за нього друзі.
- Виписав собі премію, на 229 млн гривень більше дозволеної: НАБУ завершило досудове розслідування щодо ексочільника «Нафтогазу» Коболєва
- ВАКС відмовився продовжувати розслідування справи Коболєва: через 5 днів її можуть закрити
- Ексголова «Нафтогазу» Коболєв заявив, що САП арештувала його рахунки