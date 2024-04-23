Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко в інтервʼю LIGA.net.

За його словами, у Нацгвардії створили батальйонно-тактичну групу з певних підрозділів бригад оперативного призначення, яка успішно відбиває наступи росіян.

«Вона добре себе проявляє на одному з напрямків, успішно відбиває всі наступи противника. Мало того, ще й відвойовує у противника певні території», — зазначив Півненко.

Командувач Нацгвардії розповів, що у бійців у Серебрянському лісі є певне просування й трьом бригадам вдалося повернути частину території.

“Росіяни з добу не могли зрозуміти, чому ми з’явились там, де нас не було. Підготовка проводилась максимально таємно, відвернули їхню увагу. Три бригади пройшли вперед. Спротиву не було. Повернули частину території. Полонені росіяни не встигли зрозуміти, що відбулось”, – розповів він.