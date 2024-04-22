Голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер повідомив 21 квітня, що американська військова допомога Україні, включно із ракетами ATACMS, може бути доставлена в Україну до кінця наступного тижня, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що швидка доставка американської військової допомоги Україні може дозволити українським силам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу

Водночас ISW й надалі оцінює, що українська армія може зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні безпекової допомоги від США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть призупинити нинішній російський наступ за умови швидкого надходження нової підтримки від США.

Російські війська, ймовірно, як припускають експерти, активізують поточні наступальні операції та ракетні і безпілотні удари в найближчі тижні, щоб скористатися “вікном” до прибуття американської військової допомоги з метою використання обмежень у постачанні озброєння для України.