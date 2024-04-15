На фронті фіксується просування Сил оборони України на південь від Кремінної та на південний захід від окупованого Донецька, де ЗСУ відновили позиції. Водночас війська РФ продовжують тиснути поблизу Часового Яру та на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони України підтвердили просування на південь від Кремінної станом на 14 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 квітня, показують, що ЗСУ просувалися на схід від Білогорівки (на південь від Кремінної).

14 квітня позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута. Позиційні бойові дії тривали в районі Верхньокам’янського, Віймки, Спірного, Веселого та Роздолівки.

Війська РФ 14 квітня підтвердили просування на схід від н.п. Часів Яр і продовжили наступальні дії в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 квітня, показують, що окупанти просунулися на північний схід від мікрорайону Канал (східна частина міста Часів Яр) і вздовж бурелому на південний схід від цього населеного пункту.

Речник групи військ “Хортиця” ЗСУ підполковник Назар Волошин заявив, що війська РФ штурмують Часів Яр і прилеглі райони невеликими штурмовими групами “майже 24 години на добу”, а Бахмутський та Авдіївський напрямки є найбільш активними ділянками фронту на сході України.

Російські війська нещодавно здійснили просування на захід від Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 14 квітня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Новобахмутівки.

Українські сили нещодавно відновили позиції на південний захід від Донецька на тлі продовження позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що українські сили незначно просунулися вздовж вулиці Тімірязєва на південному заході Новомихайлівки.