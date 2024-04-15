Як повідомляє Генштаб, за останню добу ЗСУ також знищили 6 танків, 31 бойову броньовану машину, 41 артилерійську систему та іншу техніку.

Також було знищено 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети та 51 одиницю автомобільної техніки.

  • Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення, — Генштаб
  • В Україні виготовлено нове покоління морських дронів “Sea Baby-2024”, які можуть доставити майже тонну вибухівки на 1000 км
  • Дмитро Кулеба відповів на критику США щодо українських ударів по НПЗ в РФ