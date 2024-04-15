Як повідомляє Генштаб, за останню добу ЗСУ також знищили 6 танків, 31 бойову броньовану машину, 41 артилерійську систему та іншу техніку.
Також було знищено 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети та 51 одиницю автомобільної техніки.
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