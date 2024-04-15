Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали 454 420 осіб.

Як повідомляє Генштаб, за останню добу ЗСУ також знищили 6 танків, 31 бойову броньовану машину, 41 артилерійську систему та іншу техніку.

Також було знищено 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети та 51 одиницю автомобільної техніки.