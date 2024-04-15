Оперативна інформація станом на 06.00 15 квітня 2024 року щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак.На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 8 атак. На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.