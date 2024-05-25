Державне бюро розслідувань розпочало провадження щодо командування 125-ї окремої бригади територіальної оборони, яке підозрюють у недбалому ставленні до служби, що призвело до прориву російських військ на Харківщині.

Про це йдеться в ухвалі суду.

За даними слідства, 10 травня 2024 року під час штурмових дій росіян підрозділи 125 бригади залишили бойові позиції біля Стрілечої, Красного, Борисівки, Пильного, Гатища та інших населених пунктів Харківської області. У ДБР заявляють, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів неналежним чином організували оборону позицій на кордоні з РФ, що призвело до втрати позицій, військової техніки та особового складу.

Наразі в рамках розслідування призначено військову експертизу.

Двома статтями було розпочато кримінальне провадження: за недбале ставлення до військової служби та самовільне залишення поля бою. Максимальне покарання за ці статті становить 10 років позбавлення волі.

Командира 125 ОБрТрО знято з посади, повідомляє DeepState. Відомо, що управління 125-ї бригади допустилося помилки, ігноруючи повідомлення про накопичення особового складу ворога спочатку в сірій зоні, потім вже в прикордонних селах. Це призвело до часткового успіху ворога.

“Всього у матеріалах справи фігурує прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу), причетність яких перевіряє ДБР”, – йдеться у повідомленні.

Також було зазначено, що рядові бійці змогли зробити все, що було в їх силах, незважаючи на неготовність інженерно-фортифікаційних споруд в 10 км зоні від ДКУ.