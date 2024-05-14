Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Президента Володимира Зеленського.
«Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче, він перебуває якраз в ключових місцях боїв, працює з бригадами на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована, наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись.
Все достатньо напружено, але ми посилили напрямки, зокрема, Харківський. І зараз багато воїнів, саме харків’ян, стало на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і я дякую їм за ефективність», – наголосив глава держави.
Раніше стало відомо, що зранку 10 травня російські загарбники розпочали наступальні дії уздовж кордону в Харківській області. Через масовані ворожі обстріли почалася евакуація місцевих жителів.
Станом на 14 травня бойові дії на Харківському напрямку тривають. У Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація контрольована.
- Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність на Покровському напрямку, — Генштаб
- Тривають бої майже на всіх ділянках фронту, — Генштаб ЗСУ
- У Генштабі ЗСУ повідомили про “зміну позицій” біля села Лук’янці у Харківській області