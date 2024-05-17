Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США підтримав законопроєкт, спрямований на запровадження санкцій проти російської компанії «Росатом» і осіб, які створюють загрозу безпеці Запорізької АЕС.

Про це пише Міненерго України.

Відповідні рішення було ухвалено на засіданні комітету 16 травня. Тепер ці проєкти законів буде винесено на розгляд Палати представників Конгресу США.

“Позитивне рішення Комітету – це важливий сигнал, який свідчить про рішучість наших американських партнерів щодо введення санкції проти «росатому». Це надзвичайно важливий крок для покарання росії за факти ядерного тероризму, які вона вчиняє в Україні”, – наголосив міністр енергетики України.

Метою закону про введення санкцій проти «Росатома» є припинення залежності США від атомної енергетики Російської Федерації. Пропозиція передбачає обмеження експорту та санкції проти Росатома, щоб обмежити доступ російського уряду до доходів і замінити російських постачальників американськими виробниками та виробниками союзників.

Згідно з іншим проєктом закону, до осіб, які «загрожували цілісності, безпеці або підривали оперативний контроль України над Запорізькою АЕС», можуть задіяти санкції. Серед відповідних механізмів, зокрема, передбачення штрафів проти підсанкційних осіб, анулювання американської візи та блокування активів.

Відомо, що у березні в Конгресі США відбулись слухання про введення санкцій проти «росатому», де було заслухано заяву Германа Галущенка про безпосередню участь російської компанії у плануванні та фінансуванні збройної агресії проти України.

Україна вимагає запровадження санкцій проти російської атомної галузі у зв’язку з прямими порушеннями агресором та персоналом «Росатома» основоположних принципів ядерної та радіаційної безпеки під час військових дій в Україні, зокрема окупації найбільшої в Європі атомної електростанції Запорізької АЕС.