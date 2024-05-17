Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Ще чотирьом ЗМІ — Voice of Europe, “РИА Новости”, “Известия” та “Российская газета”, які пропагують і заохочують російську пропаганду та агресивну війну проти України, 17 травня було наказано припинити мовлення на території ЄС.

У Європейському Союзі зауважили, що ці ЗМІ постійно контролюються, прямо чи опосередковано, керівництвом Російської Федерації та мають вирішальне значення для здійснення та посилення агресивної кампанії Росії проти України та дестабілізації держав, які з нею межують.

Проте заходи, узгоджені в п’ятницю, не перешкодять цим ЗМІ та їхнім працівникам брати участь у діяльності, відмінній від мовлення в Європейському Союзі, наприклад проводити дослідження та давати інтерв’ю, як зазначено в Раді ЄС.

З метою просування та легітимізації своєї повномасштабної агресії проти України та зміцнення своєї стратегії дестабілізації її сусідів, ЄС та його держав-членів, Російська Федерація бере участь у систематичній всесвітній кампанії маніпулювання ЗМІ та інформацією, втручання та фабрикації фактів.

Пропаганда, інформаційні маніпуляції та втручання були спеціально спрямовані проти української влади та її представників, народу України, європейських політичних партій та громадянського суспільства. Ці атаки також були спрямовані проти російських етнічних та гендерних меншин, шукачів притулку та безперебійної роботи демократичних інституцій в ЄС та його державах-членах. Ці напади відбувалися постійно, особливо під час виборів.