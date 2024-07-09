Вадим Шевеленко, який облаяв ветерана та лікаря ветеринарної клініки Олексія Притулу, пояснив, що під час конфлікту він був у «нестабільному емоційному стані». Чоловік каже, що не має упереджень стосовно людей з інвалідністю.

У вівторок 9 липня в Instagram Притула оприлюднив відеозвернення і допис, у якому заявив, що “приймає вибачення” Шевеленка. Також він повідомив, що Шевеленко зробив донат у кількасот тисяч гривень на лікування військових, і додав скриншот відповідного переказу коштів.

“Вчора (8 липня – ред.) ми зустрілись, і людина виклала мені своє бачення ситуації. Без жодних виправдань, але доволі аргументовано. А також запропонувала свій варіант вирішення цього питання. Основновний момент – це відсутність у конфлікті контекстів відношення до ветеранів та людей з інвалідністю. Цей варіант мене влаштував”, – написав Притула.

Він також переповів звернення Шевеленка, у якому той просить вибачення ще раз та пояснює свою поведінку “нестабільним емоційним станом” і переживаннями за свого собаку.

“Незважаючи на доволі суперечливі моменти першої спроби Вадима Шевеленка принести мені вибачення, в результаті яких він отримав мою категоричну відмову, я згодом погодився на можливість переглянути свою думку”, – зазначив ветеран і додав, що Вадим Шевеленко “абсолютно добровільно” перерахував 400 тисяч гривень на один з рахунків патронатної служби “Янголи Азову”, яка опікується пораненими бійцями 12-ї бригади НГУ “Азов” та 3-ї ОШБр.

3 липня у ветеринарній клініці чоловік облаяв лікаря Олексія Притулу, ветерана Збройних сил України, коли він показав протези.

Лікар опублікував відео, на якому видно, як відвідувач показує проблему свого собаки. На прохання Притули розвернути тварину іншим боком чоловік запитав: «А ви не можете [підійти й] подивитися?».

На це ветеран розвернувся і показав, що має протези. У відповідь почув у свій бік образливу лайку від чоловіка: «Пішов тоді ти нах*й, п*дар, бл*дь».