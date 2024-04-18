Уродженка України, конгресвумен Вікторія Спартц подала кілька правок до законопроєкту про додаткове фінансування України, які передбачають скорочення частини військової та всієї фінансової допомоги.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Одніє з правок Спартц пропонує прибрати із проєкту закону положення, пов’язані з програмою PDA – вона дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю прямо зі складів американської армії. У проєкті спікера Палати представників Майка Джонсона йдеться про 7,8 мільярда доларів.

Спартц пропонує виключити згадку про понад 7,8 мільярда доларів допомоги в кредит і заборонити президенту США списувати заборгованість України за певних умов. Ці дві поправки стосуються економічної допомоги Україні, закладеної в проєкті Джонсона.

Четверта поправка конгресвумен перебачає виключення з пакета 481 мільйон доларів фінансування Міністерства охорони здоров’я США для біженців, а п’ята – пропонує заборонити використовувати кошти за програмою FMF (замовлення зброї безпосередньо у виробників на потреби союзника США) “країнам, постраждалим від війни в Україні”.

Нагадаємо, що після озвучення спікером Майком Джонсоном його пропозиції про фінансування для союзників, зокрема України, Спартц написала на своїй сторінці в Х, що не готова голосувати за виділення будь-якого іншого фінансування для Києва, окрім як на постачання зброї. Спартц написала, що не підтримає “надсилання грошей українському уряду – тільки летальну допомогу”.