За словами міністра, він досі не чув від колег по ЄС конкретних заяв щодо надання Україні систем протиповітряної оборони. Він сказав, що держави ЄС загалом мають близько 100 систем ППО.

Про це за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі повідомив журналістам голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише Gazeta Prawna.

За його словами, в Україні драматична ситуація в енергосекторі, оскільки російським силам вдалося знищити 70% потужностей українських електростанцій. Як сказав Сікорський, якщо РФ вдасться знищити ще більше потужностей енергосистеми України, то в країні може з’явитися більше непридатних для життя місць, а це може викликати нову хвилю біженців.

Сікорський пояснив, що саме тому необхідно дати більше систем ППО Україні. Водночас він сказав, що під час зустрічі в Люксембурзі він не почув від своїх європейських колег конкретних заяв щодо надання Україні систем протиповітряної оброни, що може мати свої негативні наслідки.

Очільник зовнішньополітичного відомства сказав, що у країнах ЄС є близько 100 систем ППО, які вже дуже добре себе зарекомендували в Україні.

“Не повинна ця зброя лежати десь на складах чи ангарах, коли в Україні падають російські ракети і дрони”,- наводить слова міністра газета.

Він зазначив, що Польща не може передати Україні системи Patriot, оскільки має лише дві такі батареї, що перебувають у зоні “безпосередньої воєнної загрози”.

“Одна з російських ракет впала за 10 км від мого будинку. Сподіваюся, це свідчить про те, що Польща не може віддати свої батареї…Лідером коаліції систем Patriot є Німеччина. Вони оголосили, що дадуть одну батарею. Бажаємо їм успіхів і підтримуватимемо їх у цьому”, — сказав Сікорський.