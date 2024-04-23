Про це за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі повідомив журналістам голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише Gazeta Prawna.
За його словами, в Україні драматична ситуація в енергосекторі, оскільки російським силам вдалося знищити 70% потужностей українських електростанцій. Як сказав Сікорський, якщо РФ вдасться знищити ще більше потужностей енергосистеми України, то в країні може з’явитися більше непридатних для життя місць, а це може викликати нову хвилю біженців.
Сікорський пояснив, що саме тому необхідно дати більше систем ППО Україні. Водночас він сказав, що під час зустрічі в Люксембурзі він не почув від своїх європейських колег конкретних заяв щодо надання Україні систем протиповітряної оброни, що може мати свої негативні наслідки.
Очільник зовнішньополітичного відомства сказав, що у країнах ЄС є близько 100 систем ППО, які вже дуже добре себе зарекомендували в Україні.
“Не повинна ця зброя лежати десь на складах чи ангарах, коли в Україні падають російські ракети і дрони”,- наводить слова міністра газета.
Він зазначив, що Польща не може передати Україні системи Patriot, оскільки має лише дві такі батареї, що перебувають у зоні “безпосередньої воєнної загрози”.
“Одна з російських ракет впала за 10 км від мого будинку. Сподіваюся, це свідчить про те, що Польща не може віддати свої батареї…Лідером коаліції систем Patriot є Німеччина. Вони оголосили, що дадуть одну батарею. Бажаємо їм успіхів і підтримуватимемо їх у цьому”, — сказав Сікорський.