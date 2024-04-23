Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що рішення щодо надання Україні додаткових систем ППО Patriot готуються. Наразі ведуться переговори з відповідними державами.

Слова міністра, що були сказані в етері телемарафону, наводить “Інтерфакс-Україна“.

За словами Кулеби, наразі у української сторони “є на радарі” чотири батареї Patriot.

“Наше, міністрів закордонних справ, завдання – це готувати рішення. І зараз у розробці вже – я говорив три минулого тижня, а сьогодні була в мене остання розмова, – і я розумію, що вже у нас є “на радарі” чотири конкретні батареї, якщо ми говоримо про Patriot”, – сказав очільник МЗС.

За його словами, він вже не раз говорив партнерам та колегам, що “вже немає сил терпіти переговори”, і потрібно ухвалювати вже рішення.

“Всі-всі знають, наше завдання зараз – прискорити ухвалення рішень. Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся. Це позитивний для України результат”, – запевнив Кулеба.

Також він нагадав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом раніше, і тема протиповітряної оборони була основною.

“Тому рішення на рівні лідерів буде ухвалено. Наше завдання – прискорювати це максимально”, – сказав Кулеба.