Допомога включатиме військове фінансування та найбільше постачання озброєння з усіх пакетів, наданих офіційним Лондоном.

Відповідний анонс розміщений на сайті уряду.

Україна отримає 60 човнів, включно з рейдовими та водолазними катерами, а також морськими гарматами; понад 1600 ударних та протиповітряних ракет, а також ракети великої дальності Storm Shadow; понад 400 одиниць техніки: 160 захищених транспортних засобів “Husky”, 162 бронетранпортери та 78 всюдихідних машин; майже 4 мільйони стрілецьких боєприпасів.

Про рішення надіслати Україні найбільший пакет допомоги прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак повідомить у вівторок під час свого візиту до Польщі.

У Варшаві очільник уряду зустрінеться зі своїм колегою Дональдом Туском, а також генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.