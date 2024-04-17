17 квітня 2014 року місто Краматорськ на Донеччині замайорів синьо-жовтими кольорами попри те, що вже разом із сусіднім Слов'янськом було захоплене російськими найманцями.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

У цей день 10 років тому жителі Краматорська вийшли на вулиці міста аби заявити своє право жити у вільній суверенній країні. Вони тримали в руках державні прапори й вірили в перемогу України та звільнення захоплених територій. Згодом цю дату назвали Днем вільних людей.

Наявність у місті блокпостів і барикад, облаштованих терористами, безлад, спричинений захопленням міської ради та відділу міліції російськими найманцями, не завадили громадянам вийти з державними прапорами на мітинг з гаслами “Краматорськ – це Україна!”, “Україна – єдина!”, “Слава українській армії”, “Наша родина – Україна” тощо.

“З року в рік краматорці та мешканці інших міст виходили на вулиці та йшли мирною ходою вулицями до площі Миру. Багато хто з учасників того мітингу приєднався до лав Збройних сил України, почав волонтерити, допомагав і допомагає протидіяти збройній агресії ворога. Віра цих людей надихає й зараз. І ми чекаємо, коли можна буде пройтись вулицями міста цією ходою знов, не наражаючись на небезпеку. І неодмінно, з відчуттям Перемоги”, — йдеться у повідомленні.

У День вільних людей 2014 року прибічники сепаратистів чисельністю до 100 осіб намагалися напасти на мітингувальників, проте змушені були зупинитись перед лицем рішучості та єдності українських патріотів. Тепер ця дата щороку відзначається громадою міста як День вільних людей.