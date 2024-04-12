Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 1 загиблий і 1 поранений — такі наслідки обстрілу Нью-Йорка.

«Росіяни ударили по містечку сьогодні ввечері — убили жінку 1960 року народження і поранили чоловіка 1964 року народження», –  зазначається у повідомленні.

На місці працюють рятувальники і парамедики, надають всю необхідну допомогу потерпілому.

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