Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Щонайменше 1 загиблий і 1 поранений — такі наслідки обстрілу Нью-Йорка.
«Росіяни ударили по містечку сьогодні ввечері — убили жінку 1960 року народження і поранили чоловіка 1964 року народження», – зазначається у повідомленні.
На місці працюють рятувальники і парамедики, надають всю необхідну допомогу потерпілому.
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