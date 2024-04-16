«Якщо російським окупантам вдасться захопити це місто, вони матимуть можливість розпочати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ», – сказав речник ЗСУ.

Про це повідомляє Politico з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назара Волошина.

Часів Яр – стратегічно важливе місто, розташоване за 10 кілометрів від Бахмута. Він розташований на висоті, вигідній для оборони, що забезпечує контроль над околицями. Наразі місто перебуває під повним контролем ЗСУ, але також піддається постійній атаці російських військ.

«Це панівна висота в регіоні, контроль над якою дозволить російським окупантам, якщо вони її досягнуть, значно спростити просування в напрямку Костянтинівки, Слов’янська та Краматорська», – сказав Волошин.

Волошин додає, що Кремль наказав своїй армії захопити Часів Яр до 9 травня, адже російська воєнна пропаганда вкрай потребує великої перемоги на фронті.

Речник додає, що попри постійні атаки, росіяни навряд чи досягнуть своєї мети. Водночас він наголосив, що Києву потрібна західна ППО, F16 та інша зброя, щоб змінити ситуацію на фронті.