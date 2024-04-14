У неділю, 14 квітня, російські загарбники здійснили обстріл селища Очеретине у Донецькій області. Цього разу ворог скинув авіабомбу, яка влучила у п'ятиповерхівку. Внаслідок руйнувань будинку загинула 67-річна жінка.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Очеретиного. Сьогодні вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки”,— йдеться у повідомленні.

Ще двоє людей, за даними очільника ОВА, отримали поранення і доправлені до лікарні.

“Вкотре закликаю: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь!” — закликає Філашкін мешканців прифронтових громад.

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня армія РФ завдала ударів по селу Веселе Липецької громади Харківської області. Загинули двоє цивільних – чоловік та жінка. Повністю зруйновано приватний будинок. Загиблих деблокували з-під завалів.