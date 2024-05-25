7 зенітно-ракетних комплексів Patriot та рішення США передавати свої F-16 буде кращим підсумком ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у інтерв’ю для The New York Times.

«Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області і мати 20-30 таких систем. Але можна хоча б сім? Для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні це важливо? Надати комплекси для країни, яка з 2008 року претендує на членство у НАТО, для країни, яка бореться за демократію в усьому світі. Всього сім систем і рішення США давати нам свої F-16, бо без них флоту зі 130 літаків в України не буде. Ось це буде практичний результат саміту НАТО», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що ці комплекси ППО необхідні для захисту критичних міст в країні, без яких загроза втрати економіки та енергетики значно зростає.

Президент також висловив бажання, щоб Україна отримала запрошення на вступ до НАТО під час саміту, вважаючи це важливою картою в контексті завершення конфлікту. Однак він визнав, що ключові країни Альянсу ще не готові до такого кроку.

«Але знову таки всі кажуть, це призведе до ескалації. Вважаю, що Сполучені Штати та Німеччина не готові до цього», — заявив Зеленський.

Саміт НАТО, що відзначатиме 75-річчя створення Альянсу, заплановано на 9-10 липня у Вашингтоні. Одним з головних питань обговорення на цій зустрічі очікується ситуація навколо вторгнення РФ в Україну.