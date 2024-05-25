Спочатку Володимир Путін, здається, говорить про бажання миру, але наступного дня російські сили бомбардують гіпермаркет, де перебувають мирні жителі.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

«П’ятниця. Кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота – бомбардування гіпермаркета, повного цивільних», — йдеться в дописі.

Ліпавський також наголосив, що не слід вірити заявам Москви.

«Не купуйтеся на кремлівські казки. На зустрічі міністрів НАТО в Празі я проситиму своїх колег посилити підтримку стримування російського імперіалізму», — зазначив він.

Нагадаємо, що війська окупантів у суботу, 25 травня, вдень вдарили по будівельному гіпермаркету в спальному районі Харкова. Усередині могло бути більше 200 людей, а на даний момент вже відомо про двох загиблих, а кількість поранених зросла до 40.