Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Це робиться в рамках кампанії рефлексивного контролю, щоб впливати на західних політиків, які приймають рішення.

Міністерство оборони Росії заявило 21 травня, що ракетні війська Південного військового округу розпочали перший етап нестратегічних (тактичних) навчань із застосуванням ядерної зброї.

МО Росії зазначає, що Повітряно-космічні сили РФ також проведуть навчання з балістичними ракетами “Іскандер” і аеробалістичними ракетами “Кинжал”. Там оголосили про підготовку до цих навчань 6 травня.

Військові аналітики зауважили, що відомий російський блогер, нагороджений Кремлем, прямо пов’язав російські ядерні навчання зі спробами Кремля вплинути на прийняття рішень на Заході. Зокрема, з нещодавніми дискусіями щодо дозволу використовувати західну зброю для ураження військових цілей в Росії.

Це підтверджує оцінку ISW, що російські випробування тактичної ядерної зброї є частиною кампанії Кремля з рефлексивного контролю.

Росія часто використовує ядерне брязкання зброєю, щоб вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході.

ISW також оцінює, що політика США і Заходу, яка обмежує здатність України завдавати ударів по військових цілях в Росії, серйозно підриває здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якій зоні вздовж кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому.