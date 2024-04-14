Про це пише The Sun.

“Українські чиновники кажуть, що вони знищать найулюбленіший міст Володимира Путіна до середини липня – відводячи на це приблизно 100 днів, щоб здійснити майже неможливе”, — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що єдиний сухопутний міст Росії до Криму, вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів, може знищити “пекельний дощ із ракет Storm Shadow, морських безпілотників й F-16”.

Видання пише, що ракети Storm Shadow будуть використовуватися для ураження його конструкції, в той час, як безпілотні вибухові човни вибухнуть при його основі.

При цьому, для атаки потрібно щонайменше 20-40 ракет, і як тільки верхні конструкції мосту будуть розбиті ракетами, необхідно буде атакувати його основу.

“Для України міст є ціллю номер один — гротескною демонстрацією 10 років російської окупації. Його знищення стало б важливим кроком до перемоги у війні на Чорному морі, відрізавши основний маршрут російського військового постачання і задушивши військову машину Путіна”, — наголошує видання.

Знищення Кримського моста стало б важливим кроком у виграші війни в Чорному морі, перекривши основний шлях російського військового постачання та “задушивши військову машину Путіна”, зазначає The Sun.