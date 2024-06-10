Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки (KSE).
“Внаслідок великої війни РФ на території України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 млрд доларів, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом відбудувати краще, ніж було, становлять 50,5 млрд доларів”, — йдеться в повідомленні.
За оцінками аналітиків KSE, прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року становлять понад 16,1 млрд доларів.
Повідомляється, що найбільших збитків спричинили руйнування об’єктів генерації електроенергії (8,5 млрд доларів), магістральних ліній передачі електроенергії (2,1 млрд доларів), а також нафтогазової інфраструктури (3,3 млрд доларів).
Непрямі втрати енергосектору оцінюються в майже 40,1 млрд доларів, основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній — 39,6 млрд доларів. Ще 0,5 млрд доларів — це витрати на розбір завалів та демонтажні роботи на пошкоджених об’єктах.
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