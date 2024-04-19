Про це Кулеба повідомив у соцмережі X.
Глави МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі із міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні обговорив, як Рим може допомогти Україні зміцнити протиповітряну оборону.
Кулеба подякував Таяні за лідерство Італії в “Групі семи”, а також активну і послідовну підтримку України.
“Ми обговорили практичні кроки, як Італія може допомогти зміцнити протиповітряну оборону України. Ми також вдячні Італії за її участь у відбудові України і з нетерпінням чекаємо на нові проєкти в цьому напрямку. Ми також обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та шлях до справедливого миру в Україні через реалізацію Формули миру Володимира Зеленського”, – йдеться у дописі.
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