Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не існують аргументів, які стали б на заваді партнерам у відбитті російських атак на Україну.

Про це він повідомив на пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок, передає “Радіо Свобода”.

“Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери збивали російські ракети над територією України зі своєї території. Ті, хто говорить, що такі дії були б ескалацією, маніпулюють”, – вважає Кулеба.

Також він закликав партнерів розглянути можливості збивання ракет РФ над Україною зі своїх територій.

“Ми дійсно просимо партнерів розглянути можливості, за яких російські ракети – не російські літаки з російськими пілотами на борту, а шматки заліза, які несуть смерть з Росії до України – перехоплювалися б з території країн наших партнерів. Є альтернативне рішення: якщо ви не хочете цього робити, просто надайте нам усі необхідні для цього засоби, ми розмістимо їх на території України і будемо самі перехоплювати ці ракети. Це системи ППО і бойові літаки з відповідними технічними можливостями”, – запропонував міністр.

Український дипломат зазначив, що ситуація, коли Київ не отримує ані належних засобів ППО, ані допомоги у відбитті атак, є “позицією умиротворення агресора”. Водночас він висловив позицію, аби країни Заходу дозволили його державі використовувати надану ними зброю для ураження військових цілей у РФ.

Глава МЗС також написав про зустріч із Бербок у соцмережі Х, зауваживши, що розмова з очільницею МЗС ФРН йшла зокрема про пришвидшення рішення третіх країн про надання додаткових систем Patriot Україні.