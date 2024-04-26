Колишній посол у Великій Британії Вадим Пристайко не виключає того, що рішення щодо обмеження надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном зрештою якимось чином модернізують або взагалі скасують.

Про це Вадим Пристайко сказав у коментарі для LIGA.net.

Він говорить, що рішення Міністерства закордонних справ не сприятиме тому, щоб українські чоловіки за кордоном повертались до України за цими послугами.

“Скоріше за все будуть звертатися [за послугами] в країнах, де вони вже перебувають, пояснюючи, що вони не можуть отримати певні послуги від власної держави”, – зазначив колишній посол.

Пристайко також сумнівається в ефективності такого рішення відомства. За його словами, це може призвести до того, що більше українців обиратимуть інше громадянство або постійне місце проживання.

“І я також очікую, що вони почнуть масово звертатись за юридичною, легальною допомогою у розв’язанні питань. Ну умовно кажучи, якщо людині треба розв’язати питання на місці, а вона не може принести оновлений паспорт і не визнають його персону, це призведе лише до того, що збільшиться кількість цих звернень до судових органів у кожній країна перебування”, – сказав дипломат.

Нагадаємо, що 23 квітня ДП “Документ” припинило видачу документів за кордоном “з технічних причин”. 24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні.