Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

«Технічна пауза в прийомі нових заяв на надання консульських послуг від окремої категорії громадян України добігає кінця», – йдеться у заяві.

Згідно з повідомлення міністерства, з 18 травня буде відновлено консульські послуги для чоловіків призовного віку, які були тимчасово призупинені 23 квітня.

Відповідно до оновленого законодавства, чоловіки, які подають заявки на консульські послуги, повинні надати свій військовий обліковий документ у паперовій або електронній формі.

До моменту запуску електронного реєстру призовників, паперові документи будуть прийматися, зазначають у МЗС.

Існують три випадки, коли подання паперового чи електронного військового облікового документа для отримання консульських послуг не є обов’язковим:

при оформленні документа для повернення в Україну (так званого «білого паспорта»),

якщо консульська дія проводиться на користь дитини, один з батьків якої є іноземцем або не має громадянства,

у випадку, коли особа, яка звертається за консульською послугою, перебуває під арештом або в ув’язненні.

Нагадаємо, що 23 квітня ДП “Документ” припинило видачу документів за кордоном “з технічних причин”. 24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні.