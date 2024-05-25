Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо».

Після випадку із звільненням інспекторки Львівської митниці Юлії Дриги через її коментар про вартість свого образу, журналісти вирішили перевірити декларації інших працівників митниць.

Серед них виявилася 22-річна Софія Крікунова, яка працює державною інспекторкою на Одеській митниці.

У її декларації зазначено дві квартири в Одесі, вартістю понад 9 мільйонів гривень, та подарунок від батька на 1,5 мільйона гривень.

Проте його місячна зарплата заявлена в декларації розміром лише 6500 гривень. Виявлено також кілька штрафів за порушення ПДР, що свідчить про те, що Крікунова водить автомобіль, хоч ні права користування, ні права власності на жоден транспорт не декларує.

На її сторінках у соціальних мережах вона публікує зображення брендового одягу, ювелірних виробів та фото з відпочинку у розкішних курортах, таких як Мальдіви та Домініканська Республіка.

Наступною перевірили декларацію 23-річної Серафими Думітру, що займає посаду головної державної інспекторки у Чернівецькій митниці. Журналісти проекту “Слідство.Інфо” зацікавились тим, що у її декларації немає жодних записів про транспорт, місце проживання або родичів. На фотографіях у соціальних мережах вона позує з брендовими аксесуарами та мерседесом Е-класу.

Сама Серафима пояснила журналістам, що не має власного майна, проживає з батьками, а автомобіль купила в брата, але ще не перереєструвала на себе. Щодо брендових речей, вона стверджує, що це не оригінали, а копії з ринку. Розмір заробітнаїьої плати вона не названа через те, що працює вона недавно і її не пам’ятає.

Батько Серафими є священиком УПЦ МП, а їхні знайомі — митрополит Лонгин (Михайло Жар), якому СБУ у 2023 році оголосила підозру через розпалювання міжрелігійної ворожнечі, та його син — також Михайло Жар — політик місцевої ОПЗЖ, на підтримку якого Серафима у 2019 році виставляла дописи в своїх соцмережах.

Серафима запевнила журналістів “Слідтва.Інфо”, що її тато, митрополит Лонгин та Михайло Жар не мають нічого спільного з росіянами чи проросійськими отцями.

Третьою в черзі виявилась Анна Асанова, головна державна інспекторка відділу організації митного контролю на Харківській митниці, в декларації за 2023 рік не зазначила розмір своєї зарплати. Вона також вказала наявність квартири у бізнес-класовому житловому комплексі у Харкові, яку отримала як подарунок, ще до призначення на посаду у митниці.

У її декларації також зазначено дві автомобілі: Toyota CH-R 2018 року та Mercedes-Benz 2018 року. Проте, згідно з інформацією МВС, вона наразі володіє тільки Mercedes-Benz, який отримала у 2023 році. Анна пояснила, що обидва автомобілі отримала в подарунок від колишнього чоловіка, і раніше не розглядала необхідність декларувати їх.

Митна служба на запит “Слідства.Інфо” відповіла, що перевіряє лише факт подання декларації кандидатом на посаду, а веденням держреєстру декларацій займається НАЗК.