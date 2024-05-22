Про це повідомляє НАБУ.

Зазначається, що ексзаступник у період з 2020 по 2022 рр. набув активи вартістю 17,1 мільйона гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 мільйона.

Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.

Дії підозрюваного кваліфікуються за статтею 368-5 “Незаконне збагачення” Кримінального кодексу України.

Зауважимо, що викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів “Української правди”, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.