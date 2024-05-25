Для вивчення пінгвінів в Антарктиці держава виділила 11 мільйонів доларів.

Про це стало відомо з сайту Prozzoro.

Гроші підуть “Національному антарктичному науковому центру”, який очолює Євген Дикий.

Нагадаємо, що електронна система публічних закупівель Prozorro — це онлайн-платформа, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі.