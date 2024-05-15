Цю інформацію надав виконувач обов’язків голови КП “Київський метрополітен” Віктор Вигівський в ефірі КИЇВ24.
Він зазначив, що підприємство керується проєктною документацією, яка отримала схвалення від державних експертів. Відповідно до цих документів, максимальний термін для завершення всіх робіт становить 30 місяців, і планується дотримання цього графіка.
Вигівський також підкреслив, що будівельний процес вимагає зусиль і не можна робити передчасні обіцянки.
“На жаль, це процес не швидкий і казати, що це може бути зроблено за рік-півроку, ми не будемо. Ми враховуємо військовий стан і наявність фінансування. Однак ми сподіваємося, що до 30 місяців, це той термін, який дасть можливість виконати всі роботи з урахування наявних умов”, – додав він.
Нагадаємо, що комунальне підприємство “Київський метрополітен” ініціювало процедуру тендера на розширення робіт з будівництва метро до житлового району Виноградар. Орієнтовна вартість закупівельного процесу дорівнює майже 14 мільярдам гривень.
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