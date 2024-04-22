У Києві наразі не мають наміру закривати для пасажирів станції метро "Тараса Шевченка" та "Почайна".

Про це повідомили з КМДА.

Згідно з інформацією, КП “Київський метрополітен” не планує жодних змін у роботі цих двох станцій наразі.

“Відповідно до тендера з розробки проєктної документації, що відбувся в листопаді 2023 року, опрацьовується робочий проєкт планового капітального ремонту між цими станціями без зупинки руху поїздів”, — йдеться в повідомленні.

Ці станції були введені в експлуатацію у 1980 році і зараз потребують планового капітального ремонту деяких ділянок тунелю між ними через фізичну зношеність.

Пасажирів обіцяють своєчасно інформувати про початок капітальних ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метрополітену.