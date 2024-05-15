Після нових російських атак на енергетичну інфраструктуру, Україна отримала понад 600 тонн допомоги у вигляді енергетичного обладнання.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Міжнародні партнери активно допомагають Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури. Під керівництвом Міненерго надійшло 42 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання з різних країн, таких як Німеччина, Латвія, Норвегія, ОАЕ, Ірландія, Польща, Фінляндія, Швеція, Нідерланди.

“Ми дуже вдячні нашим партнерам, які допомагають вистояти у боротьбі з агресором. Завдяки цій підтримці українські енергетики мають можливість відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти та стабілізувати роботу енергосистеми”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Серед цієї допомоги були понад 230 генераторів, потужний високовольтний трансформатор, 880 бочок трансформаторної оливи, понад 25 км проводів та кабелів, магістральні газові труби та інше електротехнічне обладнання.

Отриману допомогу розподілять між компаніями, які найбільше постраждали від російських атак, а також серед тих, що працюють у прифронтових районах чи перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Загалом за координації Міністерства енергетики з початку повномасштабного вторгнення, українські енергетики отримали 1138 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги вагою близько 15,5 тисячі тонн від 36 країн світу.