Про це сказав міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

За словами міністра, весь бюджет оборони країни на поточний рік становить близько 40 млрд доларів, із цієї суми 30 млрд доларів – це зарплати й виплати військовослужбовцям. З решти 10 млрд доларів без урахування витрат на ПММ (паливно-мастильні матеріали, – ред.) і форму, на купівлю озброєнь залишається 6 млрд доларів.

“Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші”, – зазначив міністр.

Камишін повідомив, що Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо придбання за їхні кошти виробів української військової промисловості, з подальшим переданням цієї техніки й озброєнь Збройним силам України.

За словами міністра, за низкою позицій Україна готова закривати потреби шляхом власного виробництва.

“У 2024 році – це бронетехніка, всі види безпілотників і артилерія”, – пояснив Камишін.