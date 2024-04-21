На "гарячу лінію" Державної прикордонної служби України звернулася жінка та повідомила, що її колишній чоловік намагався у незаконний спосіб потрапити в Молдову, проте травмувався та потребував допомоги.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

На пошуки 59-річного втікача вирушив прикордонний наряд зі службовим собакою та квадрокоптером. Потерпілого знайшли всього у 200 метрах від кордону. Він не міг рухатися і за 4 години дуже змок та змерз. Йому надали медичну допомогу та доставили до підрозділу.

Зазначається, що поради щодо своєї “мандрівки” за кордон чоловік отримував через телеграм-канал, попередньо заплатив 4000 доларів.

“Безкарно такі дії не проходять: чоловіка притягнуто до адмінвідповідальності”, — наголосили в ДПСУ.