Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
На пошуки 59-річного втікача вирушив прикордонний наряд зі службовим собакою та квадрокоптером. Потерпілого знайшли всього у 200 метрах від кордону. Він не міг рухатися і за 4 години дуже змок та змерз. Йому надали медичну допомогу та доставили до підрозділу.
Зазначається, що поради щодо своєї “мандрівки” за кордон чоловік отримував через телеграм-канал, попередньо заплатив 4000 доларів.
“Безкарно такі дії не проходять: чоловіка притягнуто до адмінвідповідальності”, — наголосили в ДПСУ.
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