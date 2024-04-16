Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Для перетину кордону водій ваговоза обрав місцем пропуску «Нижанковичі», що на кордоні з Польщею. Під час заїзду чоловік повідомив, що їде один, про що було зроблено відмітку в контрольному талоні.

Однак під час огляду вантажівки прикордонний наряд, спільно з оперативним співробітником, виявив 35-річного жителя Рівненської області, якого далекобійник заховав у спальному відсіку. У такий спосіб українець намагався сховатися від контролю та потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у чоловіка призовного віку не було.

Особу через кордон не пропустили та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

Стосовно водія «Дафа» прикордонники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».