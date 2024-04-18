Про це повідомляє  ДПСУ.

“Метою таких дій є недопущення на цих напрямках можливого перетину кордону з боку Білорусі чи порушення прикордонного режиму. Для патрулювання використовуються катери”, — йдеться у повідомленні.

Також, цілодобовий нагляд здійснюють і камери віддаленого відеоспостереження.

“У разі виявлення будь-яких змін оператор інформує про це і на визначений напрямок вибуває прикордонний наряд, або ж додаткові сили та засоби”, — зазначають прикордонники.

  • Литва звела 600 кілометрів фортифікацій на кордоні з Білоруссю, — глава МВС Литви
  • У Білорусії готують диверсійний загін проти України
  • США та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі